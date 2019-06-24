Son Dakika Haberleri: Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: "(ABD'nin yaptırım tehditleri) Hangi açıklama gelirse gelsin biz...
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Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: "(ABD'nin yaptırım tehditleri) Hangi açıklama gelirse gelsin biz...

1 saat önce

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: "(ABD'nin yaptırım tehditleri) Hangi açıklama gelirse gelsin biz S-400'ü aldık"

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu:
Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: "(ABD'nin yaptırım tehditleri) Hangi açıklama gelirse gelsin biz S-400'ü aldık"
Haber Yayın Tarihi : 24.06.2019 02:02 Kaynak: AA
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