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Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: "(ABD'nin yasadışı Yahudi yerleşimleri kararı) Hiçbir ülke uluslararası...
6 saat önce
Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: "(ABD'nin yasadışı Yahudi yerleşimleri kararı) Hiçbir ülke uluslararası hukukun üstünde değildir"
Haber Yayın Tarihi: 19.11.2019 11:30 Kaynak: AA
Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: "(ABD'nin yasadışı Yahudi yerleşimleri kararı) Hiçbir ülke uluslararası hukukun üstünde değildir"
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