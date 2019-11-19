Son Dakika Haberleri: Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: "(ABD'nin yasadışı Yahudi yerleşimleri kararı) Hiçbir ülke uluslararası...
Son Dakika Güncel Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: '(ABD'nin yasadışı Yahudi yerleşimleri kararı) Hiçbir ülke uluslararası... - Son Dakika

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: "(ABD'nin yasadışı Yahudi yerleşimleri kararı) Hiçbir ülke uluslararası...

6 saat önce

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: "(ABD'nin yasadışı Yahudi yerleşimleri kararı) Hiçbir ülke uluslararası hukukun üstünde değildir"

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu:

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: "(ABD'nin yasadışı Yahudi yerleşimleri kararı) Hiçbir ülke uluslararası hukukun üstünde değildir"

Mevlüt Çavuşoğlu, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 19.11.2019 11:30 Kaynak: AA
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