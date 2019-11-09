Son Dakika Haberleri: Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: "(ABD) Özellikle oradaki petrol rezervleri için bulunduklarını da...
Son Dakika Güncel Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: '(ABD) Özellikle oradaki petrol rezervleri için bulunduklarını da...

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: "(ABD) Özellikle oradaki petrol rezervleri için bulunduklarını da...

7 saat önce

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: "(ABD) Özellikle oradaki petrol rezervleri için bulunduklarını da itiraf ediyorlar, açıkça söylüyorlar"

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu:

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: "(ABD) Özellikle oradaki petrol rezervleri için bulunduklarını da itiraf ediyorlar, açıkça söylüyorlar"

Mevlüt Çavuşoğlu, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 09.11.2019 03:02 Kaynak: AA
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