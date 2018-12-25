Son Dakika Haberleri: Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, ABD Suriye'den Çekilinceye Kadar Münbiç Yol Haritasının Tamamlanması...

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, ABD Suriye'den Çekilinceye Kadar Münbiç Yol Haritasının Tamamlanması...

28 dakika önce

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, ABD Suriye'den çekilinceye kadar Münbiç yol haritasının tamamlanması için Washington ile mutabakat sağladıklarını söyledi.

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, ABD Suriye'den Çekilinceye Kadar Münbiç Yol Haritasının Tamamlanması..., System.String[]
Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, ABD Suriye'den çekilinceye kadar Münbiç yol haritasının tamamlanması için Washington ile mutabakat sağladıklarını söyledi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 25.12.2018 10:32 Kaynak: AA

Münbiç, Suriye, Amerika Birleşik Devletleri, Mevlüt Çavuşoğlu, Güncel
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