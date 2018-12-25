Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, ABD Suriye'den Çekilinceye Kadar Münbiç Yol Haritasının Tamamlanması...
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Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, ABD Suriye'den çekilinceye kadar Münbiç yol haritasının tamamlanması için Washington ile mutabakat sağladıklarını söyledi.
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Haber Yayın Tarihi : 25.12.2018 10:32 Kaynak: AA
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