Son Dakika Haberleri: Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı ??O'Brien ile görüşecek
Son Dakika Güncel Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı ??O'Brien ile görüşecek

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı ??O'Brien ile görüşecek

15 dakika önce

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, bugün ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı ??Robert O'Brien ile görüşecek.

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı ??O'Brien ile görüşecek, System.String[]

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, bugün ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı ??Robert O'Brien ile görüşecek.

Diplomatik kaynaklardan edinilen bilgiye göre, Bakan Çavuşoğlu ile O'Brien bugün öğleden sonra Dışişleri Bakanlığında bir araya gelecek.

ABD Başkanı Donald Trump, Başkan Yardımcısı Mike Pence ve Dışişleri Bakanı Mike Pompeo'nun Ankara'da görüşmeler yapacağını açıklamıştı.

Pence başkanlığındaki ABD heyetinin yarın Türkiye'de görüşmeler yapması bekleniyor.

Amerika Birleşik Devletleri, Mevlüt Çavuşoğlu, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 16.10.2019 12:20 Kaynak: AA
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