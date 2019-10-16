Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı ??O'Brien ile görüşecek
15 dakika önce
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, bugün ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı ??Robert O'Brien ile görüşecek.
Haber Yayın Tarihi: 16.10.2019 12:20 Kaynak: AA
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, bugün ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı ??Robert O'Brien ile görüşecek.
Diplomatik kaynaklardan edinilen bilgiye göre, Bakan Çavuşoğlu ile O'Brien bugün öğleden sonra Dışişleri Bakanlığında bir araya gelecek.
ABD Başkanı Donald Trump, Başkan Yardımcısı Mike Pence ve Dışişleri Bakanı Mike Pompeo'nun Ankara'da görüşmeler yapacağını açıklamıştı.
Pence başkanlığındaki ABD heyetinin yarın Türkiye'de görüşmeler yapması bekleniyor.
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