Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, ABD ve İran arasındaki gerginliğin azaltılması girişimleri çerçevesinde... - Son Dakika

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Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, ABD ve İran arasındaki gerginliğin azaltılması girişimleri çerçevesinde...
6 saat önce
Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, ABD ve İran arasındaki gerginliğin azaltılması girişimleri çerçevesinde yarın Irak'a gidecek.
Haber Yayın Tarihi: 08.01.2020 11:22 Kaynak: AA
Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, ABD ve İran arasındaki gerginliğin azaltılması girişimleri çerçevesinde yarın Irak'a gidecek.
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