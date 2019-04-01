Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, ABD Ziyaretinde Dışişleri Bakanı Pompeo ve Beyaz Saray Ulusal Güvenlik...
1 saat önce
Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, ABD ziyaretinde Dışişleri Bakanı Pompeo ve Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Danışmanı Bolton ile görüşeceğini bildirdi.
Son Dakika
» Güncel
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 01.04.2019 12:21 Kaynak: AA
Oyuncu Tolga Karel, Arizona'da Namaz Kıldı
Rap Şarkıcısı Nipsey Hussle Uğradığı Saldırı Sonucu Öldü
Seçim Sonrası Dolar Yeni Güne Nasıl Başladı?
Keşan'da Sonuçlara İtiraz Edildi! Seçimi 11 Oyla AK Partili Aday Kazandı