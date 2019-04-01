Son Dakika Haberleri: Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, ABD Ziyaretinde Dışişleri Bakanı Pompeo ve Beyaz Saray Ulusal Güvenlik...

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, ABD Ziyaretinde Dışişleri Bakanı Pompeo ve Beyaz Saray Ulusal Güvenlik...

1 saat önce

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, ABD ziyaretinde Dışişleri Bakanı Pompeo ve Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Danışmanı Bolton ile görüşeceğini bildirdi.

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, ABD Ziyaretinde Dışişleri Bakanı Pompeo ve Beyaz Saray Ulusal Güvenlik..., System.String[]
Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, ABD ziyaretinde Dışişleri Bakanı Pompeo ve Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Danışmanı Bolton ile görüşeceğini bildirdi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 01.04.2019 12:21 Kaynak: AA

Beyaz Saray, Amerika Birleşik Devletleri, Mevlüt Çavuşoğlu, Güncel
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