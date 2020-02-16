Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Afganistan Cumhurbaşkanı Eşref Gani tarafından kabul edildi - MÜNİH - Son Dakika

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Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Afganistan Cumhurbaşkanı Eşref Gani tarafından kabul edildi - MÜNİH
7 saat önce
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, "56. Münih Güvenlik Konferansı"na katılmak üzere bulunduğu Münih'te Afganistan Cumhurbaşkanı Eşref Gani tarafından kabul edildi. Haber Yayın Tarihi: 16.02.2020 11:48 Kaynak: AA
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