Son dakika haberleri: Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Belarus Birinci Başbakan Yardımcısı Snopkoy ??ile görüştü - Son Dakika

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Belarus Birinci Başbakan Yardımcısı Nikolay Snopkoy ile görüştü.

Özbekistan'ın ev sahipliği yaptığı "Orta ve Güney Asya: Bölgesel Bağlantısallık, Sınamalar ve Fırsatlar" konulu Uluslararası Konferansa katılmak üzere Taşkent'e gelen Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, toplantı kapsamında Belarus Birinci Başbakan Yardımcısı Nikolay Snopkoy ile görüştü.