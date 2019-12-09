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Son Dakika Güncel Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: 'Afganistan'ın, Türkiye'ye ve NATO'ya ihtiyaç duyduğu sürece, biz... - Son Dakika

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: "Afganistan'ın, Türkiye'ye ve NATO'ya ihtiyaç duyduğu sürece, biz...

6 saat önce

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: "Afganistan'ın, Türkiye'ye ve NATO'ya ihtiyaç duyduğu sürece, biz oradaki mevcudiyetimizi ve desteğimizi sürdüreceğiz.

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu:

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: " Afganistan'ın, Türkiye'ye ve NATO'ya ihtiyaç duyduğu sürece, biz oradaki mevcudiyetimizi ve desteğimizi sürdüreceğiz."

Mevlüt Çavuşoğlu, Afganistan, Türkiye, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 09.12.2019 06:54 Kaynak: AA
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