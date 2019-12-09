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Son Dakika Güncel Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: 'Afganistan, Türkiye'nin en fazla kalkınma yardımı yaptığı ülke... - Son Dakika

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: "Afganistan, Türkiye'nin en fazla kalkınma yardımı yaptığı ülke...

6 saat önce

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun konuşması İSTANBUL - Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Dolmabahçe Ofisi'nde düzenlenen Asya'nın Kalbi İstanbul Süreci 8. Bakanlar Konferansı'na katıldı.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun konuşması İSTANBUL - Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Dolmabahçe Ofisi'nde düzenlenen Asya'nın Kalbi İstanbul Süreci 8. Bakanlar Konferansı'na katıldı.

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: Afganistan, Türkiye'nin en fazla kalkınma yardımı yaptığı ülke...

Mevlüt Çavuşoğlu, İstanbul, Asya, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 09.12.2019 05:00 Kaynak: AA
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