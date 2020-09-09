Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Afrika Birliği Mali Yüksek Temsilcisi Buyoya'yla görüştü - Son Dakika

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Afrika Birliği Mali Yüksek Temsilcisi Pierre Buyoya'yla bir araya geldi.

Bakan Çavuşoğlu, Twitter'dan yaptığı paylaşımda, resmi ziyaret kapsamında bulunduğu Mali'de, Buyoya'yla bu ülkedeki geçiş sürecini görüştüklerini belirterek, "Afrika Birliği'nin (AfB) stratejik ortağıyız. Mali'de istikrar ve huzur yönündeki çabalarını destekliyoruz. 3. Türkiye-AfB Ortaklık Zirvesi'ni 2021'de düzenlemek istiyoruz." ifadelerini kullandı.

Çavuşoğlu, Mali ziyareti kapsamında bu ülkedeki Türk vatandaşları ve iş insanlarıyla da bir araya geldi.