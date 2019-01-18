Son Dakika Haberleri: Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Afrikalı Büyükelçilerle Bir Araya Geldi

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Afrikalı Büyükelçilerle Bir Araya Geldi

11 dakika önce

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Afrika ülkelerinin Ankara Büyükelçileriyle bir araya geldi.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Afrika ülkelerinin Ankara Büyükelçileriyle bir araya geldi.

Çavuşoğlu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Afrika ülkelerinin Ankara Büyükelçilerini bakanlıkta misafir ettiğini belirtti.

Bakan Çavuşoğlu "Afrika kıtasıyla ticaret hacmimiz 2003 yılından bu yana 3 misli arttı. Afrika ile iş birliğimiz ve ortaklığımız güçlenmeye devam ediyor." ifadesini kullandı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 18.01.2019 01:56 Kaynak: AA

Ankara, Afrika, Mevlüt Çavuşoğlu, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



5 İşçinin Hayatını Kaybettiği Siteler'de Suriyeli İşçilerin Dramı Eski Eşe Kızgın Maşalı İşkenceye Mahkemeden Emsal Ceza

Merkez Bankası Karının Yüzde 90'ını Avans Olarak Dağıtacak MEB'in Sistemini Hackleyip Notlarını Değiştiren Öğrenci Gözaltına Alındı
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 18.1.2019 14:07:24. #1.51#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Afrikalı Büyükelçilerle Bir Araya Geldi
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]