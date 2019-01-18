Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Afrikalı Büyükelçilerle Bir Araya Geldi
11 dakika önce
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Afrika ülkelerinin Ankara Büyükelçileriyle bir araya geldi.
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Afrika ülkelerinin Ankara Büyükelçileriyle bir araya geldi.
Çavuşoğlu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Afrika ülkelerinin Ankara Büyükelçilerini bakanlıkta misafir ettiğini belirtti.
Bakan Çavuşoğlu "Afrika kıtasıyla ticaret hacmimiz 2003 yılından bu yana 3 misli arttı. Afrika ile iş birliğimiz ve ortaklığımız güçlenmeye devam ediyor." ifadesini kullandı.
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Haber Yayın Tarihi : 18.01.2019 01:56 Kaynak: AA
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