Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, ağaç dikme törenine katıldı - Son Dakika

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Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, ağaç dikme törenine katıldı
7 saat önce
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun görüntüleri Bakan Çavuşoğlu'nun konuşması Bakan Çavuşoğlu'nun ağaç dikmesi ANTALYA - Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Özel Hamdullah Emin Paşa Koleji Mezunları hatıra ormanı ağaç dikme törenine katıldı.
Haber Yayın Tarihi: 21.02.2020 06:44 Kaynak: AA
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun görüntüleri
Bakan Çavuşoğlu'nun konuşması
Bakan Çavuşoğlu'nun ağaç dikmesi ANTALYA - Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Özel Hamdullah Emin Paşa Koleji Mezunları hatıra ormanı ağaç dikme törenine katıldı.
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