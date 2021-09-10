Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, AK Parti Eskişehir İl Başkanlığının danışma toplantısına katıldı - Son Dakika

Kentte bir otelde düzenlenen toplantıya Çavuşoğlu'nun yanı sıra AK Parti Eskişehir milletvekilleri Nabi Avcı , Emine Nur Günay , AK Parti Eskişehir İl Başkanı Zihni Çalışkan, ilçe başkanları ile gençlik kolları üyeleri, kadın kolları üyeleri ve partililer katıldı.

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