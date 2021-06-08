Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, AKPM Ukrayna Delegasyonu Başkanı Mezentseva ile görüştü - Son Dakika

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Avrupa Konseyi Parlamenter Meclisi (AKPM) Ukrayna Delegasyonu Başkanı Maria Mezentseva ve beraberindeki heyetle bir araya geldi.
Çavuşoğlu, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Avrupa Konseyi Parlamenter Meclisi #Ukrayna Delegasyonu Başkanı Maria Mezentseva'yla görüştük." ifadesini kullandı.
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Kaynak: AA
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