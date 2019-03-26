Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Aksu'da Vatandaşlara Hitap Etti
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- - Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun miting alanına gelişi Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun vatandaşlarla tokalaşması Miting alanındaki vatandaşlardan görüntüler Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun kürsüye çıkışı ve konuşması ANTALYA - Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu,...
- - Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun miting alanına gelişi
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun vatandaşlarla tokalaşması
Miting alanındaki vatandaşlardan görüntüler
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun kürsüye çıkışı ve konuşması ANTALYA - Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Antalya'nın Aksu'da ilçesinde vatandaşlara hitap etti.
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Haber Yayın Tarihi : 26.03.2019 03:49 Kaynak: AA
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