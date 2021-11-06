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Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Alanya HEP Binası Temel Atma Töreni'nde konuştu Açıklaması - Son Dakika

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Alanya HEP Binası Temel Atma Töreni'nde konuştu Açıklaması

06.11.2021 15:08
Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Alanya HEP Binası Temel Atma Töreni'nde konuştu Açıklaması

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, 253 dış temsilcilikle dünyanın en geniş beşinci diplomatik alanına sahip olduklarını belirterek "Diplomasi artık sadece siyasi konularla uğraşan elit, sahadan kopuk bir alan değil. Zaten böyle olma lüksü de yoktur.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, 253 dış temsilcilikle dünyanın en geniş beşinci diplomatik alanına sahip olduklarını belirterek "Diplomasi artık sadece siyasi konularla uğraşan elit, sahadan kopuk bir alan değil. Zaten böyle olma lüksü de yoktur. Ticaret, yatırımlar, turizm, kültür, sağlık, savunma sanayi gibi birçok alan artık diplomasiyi doğrudan ilgilendiriyor." dedi.

Çavuşoğlu, Alanya Hamdullah Emin Paşa Üniversitesi (HEP) Nimet ve Abdurrahman Alaettinoğlu Yerleşkesi B Blok Temel Atma Töreni'ndeki konuşmasında, kurulum aşamaları kolay olmayan üniversitenin gelişip büyüdüğünü söyledi.

Alanya Hamdullah Emin Paşa Koleji'nin ilk mezunlarından olduğuna değinen Çavuşoğlu, ilk üç dönem mensuplarıyla bir araya gelerek ecdadın ismini taşıyan bu üniversitenin devlet üniversitesi gibi gelişmesi konusunda birlikte neler yapabileceklerini konuştuklarını dile getirdi. Öğrencisi olduğu bir kurumun Alanya'da üniversitesinin hayata geçmesinin kendisi için gurur vesilesi olduğunu vurgulayan Çavuşoğlu, "Okulumuzun ismini aldığı Hamdullah Emin Paşa, köy okulundaki ilk okuldan mezun olduktan sonra Kahire, Cenevre, Paris ve Londra'da eğitim alarak ülkesine, milletine katkı sağlamış çok önemli bir şahsiyettir. En az üç yabancı dili çok iyi bilen konuşan Hamdullah Emin Paşa, bu toprakların değerlerini temsil eden bir aydındı. Öğrencilere destek olmak için 1932'de kendi adını taşıyan vakfı kuran Paşa'yı bugün bir kere daha rahmetle minnetle anıyoruz." diye konuştu.

Diplomasiye de değinen Çavuşoğlu, şunları kaydetti:

"253 dış temsilcilikle dünyanın en geniş beşinci diplomatik alanına sahibiz. Diplomasi artık sadece siyasi konularla uğraşan elit, sahadan kopuk bir alan değil. Zaten böyle olma lüksü de yoktur. Ticaret, yatırımlar, turizm, kültür, sağlık, savunma, sanayii gibi birçok alan artık diplomasiyi doğrudan ilgilendiriyor. Eğitim de Türk hariciyesi olarak önem verdiğimiz bir alandır. Dün Türkiye Maarif Vakfı mütevelli heyeti ve yurt dışındaki temsilcileriyle Antalya'da bir araya geldik. Maarif Vakfı, sadece beş yılda dünyanın her yerinde 400'den fazla okul ve eğitim merkeziyle 46 binden fazla öğrenciye erişti. Bunda tabii ki Maarif Vakfı yönetimi ve çalışanlarının özverisi büyük. Bu hükümetimizin, devletimizin de bir politikası. Başta Cumhurbaşkanımız olmak üzere biz Türkiye Dışişleri Bakanlığı olarak yani diplomasimizin bunda da büyük katkısı var. Tüm muhataplarımızla yurt dışında Maarif Vakfı ile ilgili ev sahibi ülke anlaşması, izinlerin alınması ve yeni okulların açılması, bina ve arsa tahsisi gibi tüm konuları bizzat Cumhurbaşkanımız, Cumhurbaşkanımızın olmadığı yerlerde de Dışişleri Bakanı olarak ben takip ediyorum."

Türkiye'ye gelen öğrenci sayısını artırmanın önceliklerinden biri olduğunu aktaran Çavuşoğlu, "Eskiden herkes Amerika, İngiltere ya da bazı ülkelere giderdi. Yabancı öğrenci sayısı bakımından Türkiye ilk ona girdi. Geçen sene 185 bin yabancı öğrenci vardı. Bu sene YÖK'ün de yeni düzenlemeleriyle Türkiye'ye yönelik talebin hızla arttığını görüyoruz." dedi.

Çavuşoğlu, Alanya'daki üniversitelerden öğrencilerin yüzde 13'ünün 21 ülkeden gelen yabancı öğrencilerden oluştuğunu, ilçede iki üniversite, 15 bin öğrenci olduğunu söyledi. Öğrencilere sunacakları imkanları artıracaklarını belirten Çavuşoğlu, eğitimdeki sürdürülebilirlik için yerel sahiplenmenin önemine işaret etti.

Alanya Kaymakamı Fatih Ürkmezer, Alanya Belediye Başkanı Adem Murat Yücel, Alanya HEP Rektör Vekili Ebru Gülbuğ Erol, Mütevelli Heyet Başkanı Hilmi Tokuş da konuşma yaptı.

Konuşmaların ardından Bakan Çavuşoğlu ve protokol üyeleri butonlara basarak temel atma törenini gerçekleştirdi.

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Alanya HEP Binası Temel Atma Töreni'nde konuştu Açıklaması
Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Alanya HEP Binası Temel Atma Töreni'nde konuştu Açıklaması
Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Alanya HEP Binası Temel Atma Töreni'nde konuştu Açıklaması
Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Alanya HEP Binası Temel Atma Töreni'nde konuştu Açıklaması
Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Alanya HEP Binası Temel Atma Töreni'nde konuştu Açıklaması

Mevlüt Çavuşoğlu, Togo Cumhuriyeti, Türkiye, Alanya, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Alanya HEP Binası Temel Atma Töreni'nde konuştu Açıklaması - Son Dakika


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SON DAKİKA: Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Alanya HEP Binası Temel Atma Töreni'nde konuştu Açıklaması - Son Dakika
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