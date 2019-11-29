Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Alanyaspor'u ziyaret etti

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Alanyaspor Kulübünü ziyaret ederek, futbolculara ve teknik ekibe başarı dileklerini iletti.

Kulüp tesislerinde, başkan Hasan Çavuşoğlu ve yönetim kurulu üyeleri tarafından karşılanan Çavuşoğlu, takımla akşam yemeği yedi, teknik direktör Erol Bulut ve futbolcularla sohbet etti.

Çavuşoğlu, son iki maçta şanssızlıklar yaşamasına rağmen Aytemiz Alanyaspor'un oynadığı futbolla herkesin sevgi ve saygısını kazandığını söyledi.

Bakan Çavuşoğlu, şunları kaydetti:

"Hocayı ve ekibini zaten seviyoruz ve güveniyoruz. Ara sıra Cumhurbaşkanımız ile de Alanyaspor hakkında konuşuyoruz. Daha doğrusu her maçtan sonra konuşuyoruz. Cumhurbaşkanımız da Erol Hocayı çok seviyor. Yendiğiniz zaman seviniyor. Yenildiğiniz de veya berabere kaldığınızda ise üzülüyor. Yarın önemli bir maça çıkacaksınız. Bir arkadaşımızın babasının cenazesi dolayısıyla maça yetişemeyebilirim. O yüzden bugün gelip başarılar dilemek istedim. Biz her zaman sizin yanınızdayız. İyi günde, kötü günde, kazansanız da, kaybetseniz de hep yanınızda olacağım. Yarın ve ondan sonraki maçlarda başarılar diliyorum. Maça yetişemesem de ilk fırsatta gelip sizi izleyeceğim."