Son Dakika Haberleri: Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Alman mevkidaşı ile görüştü
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Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Alman mevkidaşı ile görüştü

2 saat önce

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Almanya Dışişleri Bakanı Heiko Maas ile görüştü.

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Alman mevkidaşı ile görüştü, System.String[]
Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Almanya Dışişleri Bakanı Heiko Maas ile görüştü.
(İHA)
Mevlüt Çavuşoğlu, Almanya, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 18.07.2019 12:40 Kaynak: İHA
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