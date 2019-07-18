Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Alman mevkidaşı ile görüştü
2 saat önce
Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Almanya Dışişleri Bakanı Heiko Maas ile görüştü.
Haber Yayın Tarihi: 18.07.2019 12:40 Kaynak: İHA
Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Almanya
Dışişleri Bakanı Heiko Maas ile görüştü.
(İHA)
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