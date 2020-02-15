Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Alman mevkidaşı ile bir araya geldi - Son Dakika

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Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Alman mevkidaşı ile bir araya geldi
6 saat önce
56. Münih Güvenlik Konferansı, Almanya'nın Münih kentinde başladı.
Haber Yayın Tarihi: 15.02.2020 01:20 Kaynak: AA
56. Münih Güvenlik Konferansı, Almanya'nın Münih kentinde başladı. Toplantıya Türkiye'yi temsilen Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu katıldı. Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Almanya Dışişleri Bakanı Heiko Maas ile bir araya geldi.
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