Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu Alman mevkidaşı Maas ile görüştü
3 saat önce
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Almanya Dışişleri Bakanı Heiko Maas ile görüştü.
Haber Yayın Tarihi: 18.07.2019 01:01 Kaynak: AA
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu
, Almanya
Dışişleri Bakanı Heiko Maas ile görüştü.
Diplomatik kaynaklardan edinilen bilgiye göre, Çavuşoğlu'nun, Alman mevkidaşı Maas ile telefonda yaptığı görüşmede, Doğu Akdeniz
ve Suriye
konuları ele alındı.
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