Son Dakika Haberleri: Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu Alman mevkidaşı Maas ile görüştü
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Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu Alman mevkidaşı Maas ile görüştü

3 saat önce

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Almanya Dışişleri Bakanı Heiko Maas ile görüştü.

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu Alman mevkidaşı Maas ile görüştü, System.String[]
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Almanya Dışişleri Bakanı Heiko Maas ile görüştü.
Diplomatik kaynaklardan edinilen bilgiye göre, Çavuşoğlu'nun, Alman mevkidaşı Maas ile telefonda yaptığı görüşmede, Doğu Akdeniz ve Suriye konuları ele alındı.
Mevlüt Çavuşoğlu, Almanya, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 18.07.2019 01:01 Kaynak: AA
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