Son dakika haberleri: Bakan Çavuşoğlu, Almanya Dışişleri Bakanı Maas ile görüştü - Son Dakika

Libya konulu İkinci Berlin Konferansı'na katılmak ve temaslarda bulunmak üzere Almanya'da bulunan Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Almanya Dışişleri Bakanı Heiko Maas ile görüştü.

Görüşmeye dair sosyal medya hesabından açıklamada bulunan Bakan Çavuşoğlu, "Almanya Dışişleri Bakanı Heiko Maas'la Libya, göç ve gümrük birliği bağlamında AB ilişkilerimiz ile turizm konularını ele aldık" ifadelerini kullandı.