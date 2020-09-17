Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Alman mevkidaşı Maas'la telefonda görüştü - Son Dakika

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Alman mevkidaşı Maas'la telefonda görüştü
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Almanya Dışişleri Bakanı Heiko Maas'la Doğu Akdeniz'deki gelişmeleri görüştü.
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Almanya Dışişleri Bakanı Heiko Maas'la Doğu Akdeniz'deki gelişmeleri görüştü.
Diplomatik kaynaklardan edinilen bilgiye göre, Çavuşoğlu, Alman mevkidaşı Maas ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi.
Görüşmede Doğu Akdeniz'deki gelişmeler ele alındı.
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