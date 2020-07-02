Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Alman mevkidaşıyla ortak basın toplantısında konuştu: (1) - Son Dakika

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Alman mevkidaşıyla ortak basın toplantısında konuştu: (1)

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını sebebiyle Almanya'nın Türkiye'ye yönelik uyguladığı seyahat uyarısını objektif kriterler çerçevesinde gözden geçirmesi gerektiğini söyledi.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını sebebiyle Almanya'nın Türkiye'ye yönelik uyguladığı seyahat uyarısını objektif kriterler çerçevesinde gözden geçirmesi gerektiğini söyledi.

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Çavuşoğlu, çalışma ziyareti kapsamında bulunduğu Berlin'de Almanya Dışişleri Bakanı Heiko Maas ile görüşmelerinin ardından ortak basın toplantısı düzenledi.

Temaslarında, turizm konusunun da ele alındığını aktaran Çavuşoğlu, Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy ve Sağlık Bakan Yardımcısı Emine Alp Meşe ile yaptıkları bu ziyarette, Kovid-19 salgını sürecine ilişkin verileri muhataplarıyla paylaştıklarını vurguladı.

Çavuşoğlu, Türkiye'nin güvenli ve sağlıklı bir ortamda Almanya'dan ve diğer ülkelerden gelecek misafirleri ağırlamaya hazır olduğunun ve tüm tedbirleri aldığının altını çizerek, tüm tesislerin, havaalanlarının ve transferler dahil tüm sürecin Alman firmalarca sertifika edildiğini ve denetiminin de onlar tarafından yapılacağını belirtti.

Halihazırda, 11 Haziran itibarıyla 8 şehre uçuşların başladığını ve turistlerin de yavaş yavaş Türkiye'ye gelmeye başladığını kaydeden Çavuşoğlu, "Önemli olan Almanya'nın bu seyahat uyarısını gözden geçirmesi gerekiyor. Objektif veriler çerçevesinde (gözden) geçirmesi lazım. Alman dostlarımız da Türkiye'ye tatile gelmek istiyor." diye konuştu.

Çavuşoğlu, sadece Türk sektörü için değil Alman turizm sektörü için de bu konunun çok önemli olduğuna işaret ederek, şöyle devam etti:

"Objektif kriterler çerçevesinde değerlendirilmesi gerekiyor. Biz, son rakamları da bugün Heiko'ya verdik. Arkadaşlarımız da muhataplarına verecek. Objektif kriterler konulduğu zaman Türkiye'nin güvenli ülke listesinde olması lazım. Sağlık konusunda dünyada en iyilerden bir tanesi Almanya, bir tanesi de Türkiye."

"Turistleri ülkemizde huzur ve sağlık içinde ağırlayacağız"

Avrupa Birliği'nin (AB) listesinin de objektif kriterler çerçevesinde belirlenmesi gerektiğini söyleyen Çavuşoğlu, şunları kaydetti:

"Hiçbir verinin olmadığı, şeffaflığın olmadığı bazı ülkeler bu listede var, Türkiye yok. Burada görüyoruz ki siyasi saiklerle karar alınmış. Bilimsel konularda, sağlık konularında siyasi saiklerde bir ülkenin lehine ya da aleyhine karar almak, bizleri yanıltabilir ve bizi yanlış yerlere götürebilir. Geçen sene 5 milyondan fazla Alman turisti ülkemizde ağırladık. Hepsi de büyük bir memnuniyetle Almanya'ya döndüler."

Türkiye'nin şeffaf ve güncellenmiş verileri herkesle paylaştığını vurgulayan Çavuşoğlu, "Hepimiz için en önemli olan şey, insanlarımızın sağlığıdır. Bizim açımızdan Türk vatandaşıyla Almanya vatandaşının veya başka bir ülkenin vatandaşının arasında bir ayrım olamaz. Hepsinin sağlığı önemli ve bunu da temin etmek için tedbirlerimizi aldık, hazırız ve inşallah yakın zamanda Almanya'dan ve diğer ülkelerden de turistleri ülkemizde huzur ve sağlık içinde ağırlayacağız." ifadesini kullandı.

(Sürecek)

Mevlüt Çavuşoğlu, Almanya, Türkiye, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 02.07.2020 13:19 Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Alman mevkidaşıyla ortak basın toplantısında konuştu: (1) - Son Dakika

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