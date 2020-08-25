Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Alman mevkidaşıyla ortak basın toplantısında konuştu: (2) - Son Dakika

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Alman mevkidaşıyla ortak basın toplantısında konuştu: (2)

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, "Rum kesimi hariç, Doğu Akdeniz'in etrafındaki tüm ülkelerle görüşmeye, oturup konuşmaya ve hakça paylaşım için oturup müzakere etmeye varız ama bunun için kimse Türkiye'ye ön koşul getirmesin.

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Alman mevkidaşıyla ortak basın toplantısında konuştu: (2), System.String[]

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, "Rum kesimi hariç, Doğu Akdeniz'in etrafındaki tüm ülkelerle görüşmeye, oturup konuşmaya ve hakça paylaşım için oturup müzakere etmeye varız ama bunun için kimse Türkiye'ye ön koşul getirmesin." dedi.

Çavuşoğlu ve Almanya Dışişleri Bakanı Heiko Maas, Dışişleri Bakanlığındaki görüşmelerinin ardından ortak basın toplantısı düzenledi.

Alman turistlerin, yeni tip koronavirüs sürecinde (Kovid-19) Türkiye'de tatillerini güvenli şekilde geçirebilmeleri için gerekli tüm tedbirlerin alındığını belirten Çavuşoğlu, temennisinin, Kovid-19'la mücadelenin tüm dünyada daha etkili olmasıyla tedbirlerin tamamen kaldırılması olduğunu dile getirdi.

Çavuşoğlu, Maas'la yaptığı görüşmede, Doğu Akdeniz konusunu ele aldıklarını belirterek, Türkiye'nin, Almanya Başbakanı Angela Merkel'in bölgedeki arabuluculuk taleplerini olumlu karşılayarak, bu çabaları desteklemek için bazı jestler yaptığını hatırlattı.

Yunanistan'ın bugüne kadar AB'nin koşulsuz desteğiyle şımardığının altını çizen Çavuşoğlu, "Uluslararası hukuk çağrılarını sürekli yineleyen Yunanistan'a, hangi uluslararası hukuktan bahsettiğini de sormak istiyorum. Uluslararası hukuka bu kadar saygılıysanız, Avrupa İnsan Hakları Mahkemeleri kararlarına rağmen, Batı Trakya Türklerine, 'Türk' ismini kullanmalarına neden izin vermiyorsunuz? 15 yıl oldu bu mahkeme kararları çıkalı. AB bu konuda neden Yunanistan'a baskı yapmıyor?" sorularını yöneltti.

"Yunanistan'ın uluslararası hukuk kurallarını belirlemesine müsade etmeyeceğiz"

Çavuşoğlu, Yunanistan'ın, kendi ana karasına 580 kilometre uzaklıkta, Türkiye'ye 2 kilometre uzaklıktaki 10 kilometrekarelik Meis Adası için 40 bin kilometrekarelik Münhasır Eonomik Bölge (MEB) ya da kıta sahanlığı talebinde bulunduğunu belirterek, Yunanistan'ın Mısır ve İtalya ile imzaladığı anlaşmalarda bunun yer almadığını ve uluslararası hukuka da uygun olmadığını kaydetti.

Bakan Çavuşoğlu, Türkiye'nin uluslararası hukuka uygun hareket ettiğini fakat Yunanistan'ın uluslararası hukuk kurallarını belirlemesine de müsade etmeyeceklerini söyledi.

Türkiye'nin her zaman diyalogdan yana olduğunun altını çizen Çavuşoğlu, "Doğu Akdeniz'in etrafındaki tüm ülkelerle, Rum kesimi hariç, onlar hakça gelir paylaşımı için önce Kıbrıs Türk halkıyla muhatab olmak zorundalar, tüm ülkelerle görüşmeye, oturup konuşmaya ve hakça paylaşım için oturup müzakere etmeye varız ama bunun için kimse Türkiye'ye ön koşul getirmesin. Hele hele Yunanistan'ın belirlediği ön koşullarla bu iş olmaz." diye konuştu.

Çavuşoğlu, Doğu Akdeniz'de arabuluculuk konusunda ortaya koyduğu objektif rol nedeniyle Almanya'ya ve mevkidaşı Maas'a teşekkür etti.

Yunanistan'ın daha aklı selim davranması için Avrupa Birliği (AB) ve diğer ülkelerin, koşulsuz destek yerine Yunanistan'ı uyarması gerektiğini belirten Çavuşoğlu, Yunanistan'ın provokatif adımlarının kendisine ve sorunların çözümüne katkısı olmayacağını kaydetti.

"Doğu Akdeniz'deki en temel haklarımdan vazgeçmem mümkün değil"

Bakan Çavuşoğlu, Türkiye'nin, Avrupa Birliği (AB) ile ilişkilerinde her zaman üzerine düşeni yaptığını ancak karşılığını almadığını belirterek, şunları söyledi:

"İyi diyalog için, ilişkileri düzeltmek için AB'nin, Yunanistan adına '(Türkiye) Tüm şartları kabul etsin.' anlayışına karşıyız. Bunu kabul etmemiz mümkün değil. Peki Türkiye'nin ve Türk milletinin çıkarları ne olacak? AB ile iyi ilişkilerin ne kadar netice getireceğinin garantisi ne? Getirse bile benim Doğu Akdeniz'deki en temel haklarımdan sürekli vazgeçmem ya da Yunanistan'ın dayatmalarını kabul etmem mümkün değil."

Çavuşoğlu, Türkiye'nin AB'den beklentisinin, "dürüst bir arabulucu" olması olduğunun altını çizdi.

"Türkiye, Karadeniz'deki doğal gaz keşfiyle, 'dev sahalar' sınıfına girdi"

Bakan Çavuşoğlu, Türkiye'nin Karadeniz'deki 320 milyar metreküp doğal gaz rezervi keşfine ilişkin, bu keşfin, iyi ve küçümsenmeyecek bir başlangıç olduğunu vurguladı.

Türkiye'nin bu keşfinin, Norveç'in 2010'dan bu yana keşfettiği rezervlerin toplamından daha büyük olduğuna dikkati çeken Çavuşoğlu, "Türkiye, bu keşifle birlikte 'dev sahalar' sınıfına girdi. Bu da önemli." değerlendirmesinde bulundu.

Çavuşoğlu, Türkiye'nin stratejik konumu dolayısıyla enerji konusunda hub (merkez) olduğuna işaret ederek, şu ifadeleri kullandı:

"Esasen Doğu Akdeniz'de de o ülke (Yunanistan) ve Rum yönetimi, aklı selim bir şekilde düşünse, buradaki keşfedilecek hidrokarbon zenginliklerinin uluslararası piyasalara iletme yolu, güzergahı Türkiye'dir. Başka da yolu, alternatifi yok. Diğerleri siyasi projelerdir. Bunların fizıbıl olmadığını Yunanistan ve Rum kesimi de bizlerle dostane görüştüğünü söylüyorlar. O yüzden esasen burada tek taraflı dayatmalar yerine, hakça paylaşım olsa herkesin yararına olacak. Dünyanın da faydasına olacak."

"Yunanistan maksimalist yaklaşımından vazgeçmeli"

Çavuşoğlu, Türkiye ile Yunanistan arasında diyalogun başlaması için, Türkiye'nin beklentisinin, Yunanistan tarafından atılan tüm olumsuz adımların durdurulması ve Sevilla haritası gibi bir haritanın tamamen yok olduğunu Yunanistan'ın kabul etmesi olduğunu aktardı.

"Bunu kabul etmediği sürece, Yunanistan'ın hakça paylaşım için olumlu bir adım atması mümkün değil." diyen Çavuşoğlu, gerçekçi olunması gerektiğinin altını çizdi.

Çavuşoğlu, "Mevcut hükümet veya bir sonraki hükümet yapmak istese bile, Yunanistan kamuoyu bunu kabul etmez. Onlar bizim kadar, kamuoyu baskısı bakımından bizim kadar rahat değil. Bizim özgüvenimiz var, komplekslerimiz yok. Korkumuz da yok, aşağılık kompleksimiz de kıskançlığımız da yok." ifadelerine yer verdi.

Türkiye'nin şartlar oluştuğunda, ön koşulsuz olarak görüşebileceği mesajını veren Çavuşoğlu, "Ama bir taraf ön koşul ortaya koymaya başlayınca, benim de ön koşul olarak koyacağım çok şey var." diye konuştu.

Çavuşoğlu, Yunanistan'ın her şeyden önce maksimalist yaklaşımdan vazgeçmesi gerektiğinin altını çizdi.

(Bitti)

Mevlüt Çavuşoğlu, Doğu Akdeniz, Yunanistan, Türkiye, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 25.08.2020 22:25

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Alman mevkidaşıyla ortak basın toplantısında konuştu: (2) - Son Dakika
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