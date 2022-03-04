Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Alman ve Hollandalı mevkidaşlarıyla görüştü - Son Dakika
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Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Alman ve Hollandalı mevkidaşlarıyla görüştü

04.03.2022 17:58
Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Alman ve Hollandalı mevkidaşlarıyla görüştü

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Rusya-Ukrayna savaşını görüşmek üzere Brüksel'deki NATO karargahında düzenlenen olağanüstü toplantı sonrası Almanya Dışişleri Bakanı Annalena Baerbock ve Hollanda Dışişleri Bakanı Wopke Hoekstra ile bir araya geldi.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Rusya- Ukrayna savaşını görüşmek üzere Brüksel'deki NATO karargahında düzenlenen olağanüstü toplantı sonrası Almanya Dışişleri Bakanı Annalena Baerbock ve Hollanda Dışişleri Bakanı Wopke Hoekstra ile bir araya geldi.

Çavuşoğlu, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, NATO toplantısı sonrası Alman mevkidaşı Baerbock ile Ukrayna'daki son durumu ve ortak iş birliği alanlarını ele aldıklarını belirtti.

Hollanda Dışişleri Bakanı Hoekstra ile de görüştüğünü belirten Çavuşoğlu, mevkidaşıyla Ukrayna'nın toprak bütünlüğüne desteklerini teyit ettiklerini ifade etti.

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Mevlüt Çavuşoğlu, Hollanda, Ukrayna, Alman, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Alman ve Hollandalı mevkidaşlarıyla görüştü - Son Dakika


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