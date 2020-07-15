Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Almanya'da ailelerinden koparılan Türk çocukları hakkında konuştu - Son Dakika

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Almanya'da ailelerinden koparılan Türk çocukları hakkında konuştu

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Almanya'da çeşitli gerekçelerle ailelerinden koparılan Türk çocuklarına ilişkin, "Geçmişte de haklı ya haksız ailelerinden alınan çocuklar var. Bu çocukları özellikle bazı bölgelerde eşcinsel yaşayan kişilerin yanına aile sıfatı vererek vermeye çalıştılar.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Almanya'da çeşitli gerekçelerle ailelerinden koparılan Türk çocuklarına ilişkin, "Geçmişte de haklı ya haksız ailelerinden alınan çocuklar var. Bu çocukları özellikle bazı bölgelerde eşcinsel yaşayan kişilerin yanına aile sıfatı vererek vermeye çalıştılar. Biz bunları girişimlerimizle engelledik" dedi.

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Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, özel bir televizyon kanalına gerçekleştirdiği telefon bağlantısında önemli açıklamalarda bulundu. Bakan Çavuşoğlu, Almanya'da çeşitli gerekçelerle ailelerinden koparılan Türk çocuklarına ilişkin, "Ülkemizin ve milletimizin davasını savunurken, haklı olduğumuz konularda milletimizin hakkını savunmak bizim görevimiz. Yurt dışındaki vatandaşlarımıza Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin gücünü ve varlığını, şefkatini hissettirmektir. Yurt dışında yaşayan vatandaşlarımıza en iyi hizmeti vermek için gece gündüz çalıyoruz. Vatandaşlarımızın yurt dışında yaşadıkları sorunları da çok yakından takip ediyoruz. Vatandaşlarımız bize çok kolay bir şekilde ulaşabiliyor. Maalesef bahsettiğiniz konular da gerçeklik payı çok yüksek. Bugün gündeme getirdiğiniz konuyu da ilk günden itibaren takip ediyoruz. Geçmişte de haklı ya haksız ailelerinden alınan çocuklar var. Bu çocukları özellikle bazı bölgelerde eşcinsel yaşayan kişilerin yanına aile sıfatı vererek vermeye çalıştılar. Biz bunları girişimlerimizle engelledik. Bu anlamda Almanya'da Türk toplumunu daha duyarlı hale getirmek için çalışma yaptık. Bu çocukların kime verileceği konusunda maalesef kasıtlı tutumlar gördük. Türk ve Müslüman aileleri daha duyarlı hale getirmeye çalışıyoruz. Berlin'de bir yurttan yer kiralayarak bu tür durumlarda o çocuklarımızı Türklerin ve Müslümanların görev aldığı bir bölümde barındırıyoruz. Hukuk danışmanlığımızı artırıyoruz. Bu tür durumlarda hukuk danışmanlığı vermek durumundayız. İslam karşıtı saldırılar da arttı, bu anlamda vatandaşlarımıza avukat tutuyoruz" diye konuştu.

"BU SON 5-6 YILDIR GÜNDEMİMİZDE OLAN BİR KONU"

Almanya'da bir ailenin çocuklarının ellerinden alınması ile ilgili yargı sürecinin de sürdüğünü kaydeden Çavuşoğlu, "Duesseldorf Başkonsolosumuz Ayşegül Hanım aile ile görüşüyor, aileyi belediye başkanı dahil tüm yetkililerle görüştürdük. İki tane vatandaşımız gönüllü avukatlığını üstlendiler. Orada yaşayan Türk toplumu büyük hassasiyet gösteriyor. Tüm imkanlarımızla ailemizin yanındayız. Yetkililerle en üst düzeyden en alt düzeye kadar temastayız. Bu son 5-6 yıldır gündemimizde olan bir konudur. Yurt dışında yaşayan vatandaşlarımızın hemen hemen yarısı Almanya'da yaşadığı için buna benzer vaka Almanya'da daha fazla, Hollanda gibi ülkelerde de ufak tefek oldu" dedi.

(İrfan Çalışkan/İHA)

Mevlüt Çavuşoğlu, Almanya, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 15.07.2020 12:12 Kaynak: İHA

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