Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu Almanya'da - Heyetlerası görüşme - Son Dakika

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun gelişi

Almanya Dışişleri Bakanı Maas'ın Bakan Çavuşoğlu'nu karşılaması ve selamlaşmaları

Heyetlerarası görüşme BERLİN - Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, resmi temaslarda bulunmak üzere geldiği Almanya'nın başkenti Berlin'de Almanya Dışişleri Bakanı Heiko Maas ile görüşmek üzere Bakanlığa geldi. Bakan Çavuşoğlu ve Alman mevkidaşı heyetlerarası görüşme gerçekleştirdi.