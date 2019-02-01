Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Almanya Dışişleri Bakanı Maas ile Bir Araya Geldi
57 dakika önce
- Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Almanya Dışişleri Bakanı Maas ile görüşmesi Avrupa Birliği Gayriresmi Dışişleri Bakanları Toplantısı'na (GYMNICH) katılmak üzere Romanya'nın başkenti Bükreş'te bulunan Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Almanya Dışişleri Bakanı Heiko Maas ile bir araya geldi.
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Haber Yayın Tarihi : 01.02.2019 11:14 Kaynak: AA
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