Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Almanya Dışişleri Bakanı Heiko Maas ile görüştü.
3 saat önce
Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Almanya Dışişleri Bakanı Heiko Maas ile görüştü.
Haber Yayın Tarihi: 18.07.2019 12:39 Kaynak: İHA
Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Almanya
Dışişleri Bakanı Heiko Maas ile görüştü. - ANKARA
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