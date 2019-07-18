Son Dakika Haberleri: Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Almanya Dışişleri Bakanı Heiko Maas ile görüştü.
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Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Almanya Dışişleri Bakanı Heiko Maas ile görüştü.

3 saat önce

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Almanya Dışişleri Bakanı Heiko Maas ile görüştü.

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Almanya Dışişleri Bakanı Heiko Maas ile görüştü., System.String[]
Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Almanya Dışişleri Bakanı Heiko Maas ile görüştü. - ANKARA
Mevlüt Çavuşoğlu, Almanya, Politika

Haber Yayın Tarihi: 18.07.2019 12:39 Kaynak: İHA
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