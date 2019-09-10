Son Dakika Haberleri: Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Almanya Dışişleri Bakanı Heiko Maas ile görüştü
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Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Almanya Dışişleri Bakanı Heiko Maas ile görüştü

2 saat önce

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Almanya Dışişleri Bakanı Heiko Maas ile görüştü.

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Almanya Dışişleri Bakanı Heiko Maas ile görüştü, System.String[]

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Almanya Dışişleri Bakanı Heiko Maas ile görüştü.

(İHA)

Mevlüt Çavuşoğlu, Almanya, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 10.09.2019 02:20 Kaynak: İHA
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