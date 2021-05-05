Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Almanya İçişleri Seehofer'le görüştü - Son Dakika

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Almanya İçişleri Seehofer'le görüştü

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, resmi ziyaret kapsamında geldiği Almanya'da İçişleri Bakanı Horst Seehofer'le video konferans ile görüştü.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, resmi ziyaret kapsamında geldiği Almanya'da İçişleri Bakanı Horst Seehofer'le video konferans ile görüştü. Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Slovenya ve Bosna Hersek ziyaretlerinin ardından Almanya'nın başkenti Berlin'e geldi. Bakan Çavuşoğlu, ziyaret kapsamında Almanya İçişleri Bakanı Horst Seehofer'le video konferans yönetimiyle görüştü. Çavuşoğlu sosyal medya hesabı üzerinden görüşmeye ilişkin yaptığı açıklamada, "Almanya İçişleri Bakanı Horst Seehofer'le düzensiz göç konusunda atılabilecek adımları değerlendirdik. PKK ve FETÖ terör örgütleriyle mücadelede etkin işbirliğinin önemini vurguladık. Bu yıl da uygulayacağımız güvenli turizm önlemleri hakkında bilgi verdik" dedi. - BERLİN

Son Dakika

AB'nin basın toplantısında THY sürprizi! Uçak, ürün yerleştirme gibi kadraja girdi

Haldun Üstünel, 20'li yaşlar akımına dahil olduğu paylaşımda Fenerbahçe'yle dalga geçti

Meral Akşener'den Fahrettin Koca'ya Çin aşısı tepkisi: Uygur kardeşlerimiz tecavüze uğruyor, yazıklar olsun

Tekneyle denize açılıp çıplak poz veren turist kadınlar gözaltına alındı

Son Dakika: Türkiye'de 5 Mayıs günü koronavirüs nedeniyle 356 kişi vefat etti, 26 bin 476 yeni vaka tespit edildi

Fenerbahçe'nin maçına hakem Ali Koç atandı, ortalık karıştı! MHK sorumluları görevden aldı

Son Dakika! Geçtiğimiz haftaya göre koronavirüs vaka sayısı en çok azalan 5 il açıklandı

Hem maçı kaybetti, hem de kazandığı 2,25 euroluk para ödülüyle dalga geçti