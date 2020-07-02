Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Almanya İçişleri Bakanı Seehofer ile görüştü - Son Dakika

Almanya'nın başkenti Berlin'de bulunan Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Almanya İçişleri Bakanı Horst Seehofer ile bir araya geldi.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Almanya'nın başkenti Berlin'de temaslarını sürdürüyor. Bakan Çavuşoğlu, Almanya İçişleri Bakanı Horst Seehofer ile görüşme gerçekleştirdi.

Bakan Çavuşoğlu'nun Almanya ziyareti kapsamında gerçekleştireceği görüşmelerde, yeni tip korona virüs (Covid-19) kriziyle mücadelede iş birliğinin yanı sıra, turizm başta olmak üzere ikili ilişkiler, Almanya'nın AB Dönem Başkanlığı bağlamında Türkiye-AB ilişkilerinin geliştirilmesi ile güncel bölgesel ve uluslararası konuların ele alınması bekleniyor.

(İHA)