Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: " Almanya'nın müttefik ruhuna uygun davranmasını bekliyoruz"

"Mutabakatla ilgili Alman mevkidaşıma bilgi verdim"

-"Bu harekatın birçok amacı var; Suriyeli mültecilerin geri dönmesi de bunlardan bir tanesi. Mülteciler gönüllü ve güven içinde dönmeleri gerekiyor, tüm toplantılarımızda bu durumun altını çizdik"

-"Almanya ile güçlü ilişkilerimiz var"

ANKARA - Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile Almanya Dışişleri Bakanı Heiko Maas ortak basın toplantısı düzenledi.