Son Dakika Haberleri: Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: "Almanya'nın müttefik ruhuna uygun davranmasını bekliyoruz"
Son Dakika Politika Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: 'Almanya'nın müttefik ruhuna uygun davranmasını bekliyoruz'

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: "Almanya'nın müttefik ruhuna uygun davranmasını bekliyoruz"

1 saat önce

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: "Almanya'nın müttefik ruhuna uygun davranmasını bekliyoruz" "Mutabakatla ilgili Alman mevkidaşıma bilgi verdim" -"Bu harekatın birçok amacı var; Suriyeli mültecilerin geri dönmesi de bunlardan bir tanesi.

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: " Almanya'nın müttefik ruhuna uygun davranmasını bekliyoruz"

"Mutabakatla ilgili Alman mevkidaşıma bilgi verdim"

-"Bu harekatın birçok amacı var; Suriyeli mültecilerin geri dönmesi de bunlardan bir tanesi. Mülteciler gönüllü ve güven içinde dönmeleri gerekiyor, tüm toplantılarımızda bu durumun altını çizdik"

-"Almanya ile güçlü ilişkilerimiz var"

ANKARA - Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile Almanya Dışişleri Bakanı Heiko Maas ortak basın toplantısı düzenledi.

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: Almanya'nın müttefik ruhuna uygun davranmasını bekliyoruz

Mevlüt Çavuşoğlu, Almanya, Politika

Haber Yayın Tarihi: 26.10.2019 03:54 Kaynak: İHA
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