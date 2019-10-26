Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: "Almanya'nın müttefik ruhuna uygun davranmasını bekliyoruz"
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Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: "Almanya'nın müttefik ruhuna uygun davranmasını bekliyoruz" "Mutabakatla ilgili Alman mevkidaşıma bilgi verdim" -"Bu harekatın birçok amacı var; Suriyeli mültecilerin geri dönmesi de bunlardan bir tanesi.
Haber Yayın Tarihi: 26.10.2019 03:54 Kaynak: İHA
Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: " Almanya'nın müttefik ruhuna uygun davranmasını bekliyoruz"
"Mutabakatla ilgili Alman mevkidaşıma bilgi verdim"
-"Bu harekatın birçok amacı var; Suriyeli mültecilerin geri dönmesi de bunlardan bir tanesi. Mülteciler gönüllü ve güven içinde dönmeleri gerekiyor, tüm toplantılarımızda bu durumun altını çizdik"
-"Almanya ile güçlü ilişkilerimiz var"
ANKARA - Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile Almanya Dışişleri Bakanı Heiko Maas ortak basın toplantısı düzenledi.
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