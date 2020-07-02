Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: "Almanya'nın seyahat uyarısını gözden geçirmesi gerekiyor. - Son Dakika

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: "Almanya'nın seyahat uyarısını gözden geçirmesi gerekiyor.

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: "Almanya'nın seyahat uyarısını gözden geçirmesi gerekiyor.

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: " Almanya'nın seyahat uyarısını gözden geçirmesi gerekiyor. Alman dostlarımız da Türkiye'ye tatile gelmek istiyor"

Mevlüt Çavuşoğlu, Türkiye, Almanya, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 02.07.2020 12:43 Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: 'Almanya'nın seyahat uyarısını gözden geçirmesi gerekiyor. - Son Dakika

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