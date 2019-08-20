Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: "Amerika'nın ikinci bir Münbiç sürecini işletmesine biz müsaade...
1 saat önce
Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: "Amerika'nın ikinci bir Münbiç sürecini işletmesine biz müsaade etmeyeceğiz.
Haber Yayın Tarihi: 20.08.2019 02:09 Kaynak: İHA
Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: "Amerika'nın ikinci bir Münbiç
sürecini işletmesine biz müsaade etmeyeceğiz." - ANKARA
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