Son Dakika Haberleri: Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: "Amerika'nın ikinci bir Münbiç sürecini işletmesine biz müsaade...
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Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: "Amerika'nın ikinci bir Münbiç sürecini işletmesine biz müsaade...

1 saat önce

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: "Amerika'nın ikinci bir Münbiç sürecini işletmesine biz müsaade etmeyeceğiz.

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu:
Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: "Amerika'nın ikinci bir Münbiç sürecini işletmesine biz müsaade etmeyeceğiz." - ANKARA
Mevlüt Çavuşoğlu, Münbiç, Politika

Haber Yayın Tarihi: 20.08.2019 02:09 Kaynak: İHA
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