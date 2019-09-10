Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: "Amerika'nın oyalama sürecine girmek istediğini ve buna Türkiye'yi...
33 dakika önce
Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: "Amerika'nın oyalama sürecine girmek istediğini ve buna Türkiye'yi alıştırmak istediğini görüyoruz.
Haber Yayın Tarihi: 10.09.2019 12:25 Kaynak: İHA
Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: "Amerika'nın oyalama sürecine girmek istediğini ve buna Türkiye'yi alıştırmak istediğini görüyoruz." - ANKARA
Ünlü şef Mehmet Yalçınkaya, gözü kapalı bütün tavuğu parçalara ayırdı Bayramı ülkelerinde geçiren 37 bin Suriyeli Türkiye'ye döndü Son Dakika: Bakan Çavuşoğlu'ndan ABD'ye 'güvenli bölge' çıkışı Türkiye, OECD'de, her bir öğrenci için eğitim kurumlarına en az para harcayan 3. ülke