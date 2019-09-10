Son Dakika Haberleri: Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: "Amerika'nın oyalama sürecine girmek istediğini ve buna Türkiye'yi...
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Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: "Amerika'nın oyalama sürecine girmek istediğini ve buna Türkiye'yi...

33 dakika önce

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: "Amerika'nın oyalama sürecine girmek istediğini ve buna Türkiye'yi alıştırmak istediğini görüyoruz.

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu:

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: "Amerika'nın oyalama sürecine girmek istediğini ve buna Türkiye'yi alıştırmak istediğini görüyoruz." - ANKARA

Mevlüt Çavuşoğlu, Türkiye, Politika

Haber Yayın Tarihi: 10.09.2019 12:25 Kaynak: İHA
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