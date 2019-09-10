Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: "Amerika'nın oyalama sürecine girmek istediğini ve buna Türkiye 'yi alıştırmak istediğini görüyoruz." - ANKARA

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Türkiye, OECD'de, her bir öğrenci için eğitim kurumlarına en az para harcayan 3. ülke