Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: "Ancak terör unsurlarının çıkmasından sonra operasyonu durdurmamız söz...
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Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: "Ancak terör unsurlarının çıkmasından sonra operasyonu durdurmamız söz konusu olacaktır.
Haber Yayın Tarihi: 17.10.2019 09:07 Kaynak: AA
Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: "Ancak terör unsurlarının çıkmasından sonra operasyonu durdurmamız söz konusu olacaktır."
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