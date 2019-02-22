Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu Antalya'da
1 saat önce
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, MHP Alanya İlçe Seçim Koordinasyon Merkezini ziyaret etti.
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu
, MHP Alanya
İlçe Seçim Koordinasyon Merkezini ziyaret etti.
Alanya ilçesine gelen Bakan Çavuşoğlu, Antalya
Büyükşehir Belediye Başkanı Menderes Türel
ile MHP Alanya İlçe Seçim Koordinasyon Merkezine ziyarette bulundu.
Burada Alanya Belediye Başkanı Adem Murat Yücel
ve partililerle sohbet eden Çavuşoğlu seçim çalışmaları hakkında bilgi aldı. Çavuşoğlu, partililere çalışmalarında başarı diledi.
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Haber Yayın Tarihi : 22.02.2019 08:25 Kaynak: AA
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