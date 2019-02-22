Son Dakika Haberleri: Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu Antalya'da

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu Antalya'da

1 saat önce

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, MHP Alanya İlçe Seçim Koordinasyon Merkezini ziyaret etti.

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu Antalya'da, System.String[]
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, MHP Alanya İlçe Seçim Koordinasyon Merkezini ziyaret etti.

Alanya ilçesine gelen Bakan Çavuşoğlu, Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Menderes Türel ile MHP Alanya İlçe Seçim Koordinasyon Merkezine ziyarette bulundu.

Burada Alanya Belediye Başkanı Adem Murat Yücel ve partililerle sohbet eden Çavuşoğlu seçim çalışmaları hakkında bilgi aldı. Çavuşoğlu, partililere çalışmalarında başarı diledi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 22.02.2019 08:25 Kaynak: AA

Antalya, MHP, Alanya, Mevlüt Çavuşoğlu, Güncel
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