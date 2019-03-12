Son Dakika Haberleri: Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Antalya'da

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Antalya'da

43 dakika önce

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Antalya'da ikili görüşmeler gerçekleştirdi.

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Antalya'da, System.String[]
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Antalya'da ikili görüşmeler gerçekleştirdi.

Antalya'da temaslarını sürdüren Çavuşoğlu, Belek Turizm Merkezi'nde, Türk-İngiliz Tatlıdil Forumu'nun İngiliz eş başkanları Jack Straw ve Julian-Horn Smith'i kabul etti.

Kabulde, bu yıl Efes- Kuşadası'nda düzenlenmesi öngörülen 8. Türk-İngiliz Tatlıdil Forumu'nun tarihi ve forumda tartışılacak konular ele alındı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 12.03.2019 07:26 Kaynak: AA

Belek, Mevlüt Çavuşoğlu, Antalya, Politika
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