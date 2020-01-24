Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, AP'nin yeni Türkiye Raportörü Amor'u kabul etti Açıklaması - Son Dakika

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Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, AP'nin yeni Türkiye Raportörü Amor'u kabul etti Açıklaması
6 saat önce
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Avrupa Parlamentosunun (AP) yeni Türkiye Raportörü Nacho Sanchez Amor'u kabul etti.
Haber Yayın Tarihi: 24.01.2020 12:16 Kaynak: AA
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Avrupa Parlamentosunun (AP) yeni Türkiye Raportörü Nacho Sanchez Amor'u kabul etti.
Çavuşoğlu, İstanbul'daki kabülünün ardından Twitter hesabından paylaşımda bulundu.
Amor ile samimi ve yapıcı bir görüşme gerçekleştirdiğini belirten Çavuşoğlu, "AP'nin, yeni döneminde ülkemize karşı tarafsız, adil ve objektif bir tutum sergilemesini bekliyoruz." ifadesini kullandı.
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