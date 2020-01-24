Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, AP'nin yeni Türkiye Raportörü Amor'u kabul etti Açıklaması - Son Dakika
Son Dakika Güncel Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, AP'nin yeni Türkiye Raportörü Amor'u kabul etti Açıklaması - Son Dakika

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, AP'nin yeni Türkiye Raportörü Amor'u kabul etti Açıklaması

6 saat önce

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Avrupa Parlamentosunun (AP) yeni Türkiye Raportörü Nacho Sanchez Amor'u kabul etti.

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, AP'nin yeni Türkiye Raportörü Amor'u kabul etti Açıklaması, System.String[]

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Avrupa Parlamentosunun (AP) yeni Türkiye Raportörü Nacho Sanchez Amor'u kabul etti.

Çavuşoğlu, İstanbul'daki kabülünün ardından Twitter hesabından paylaşımda bulundu.

Amor ile samimi ve yapıcı bir görüşme gerçekleştirdiğini belirten Çavuşoğlu, "AP'nin, yeni döneminde ülkemize karşı tarafsız, adil ve objektif bir tutum sergilemesini bekliyoruz." ifadesini kullandı.

Mevlüt Çavuşoğlu, İstanbul, Türkiye, Avrupa, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 24.01.2020 12:16 Kaynak: AA
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