Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, AP Türkiye Raportörü Sanchez'le görüştü - Son Dakika

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Avrupa Parlamentosu (AP) Türkiye Raportörü Nacho Sanchez Amor ile bir araya geldi.

Brüksel'deki görüşmeden sonra Twitter hesabından mesaj paylaşan Çavuşoğlu, AP'nin Türkiye'yle ilişkilerin geliştirilmesinde yapıcı rol oynaması gerektiğini kaydetti.

Çavuşoğlu, "AP Türkiye'ye karşı ön yargılı ve ayrımcı yaklaşımından vazgeçmeli." vurgusunda bulundu.

AP'nin 2021 Türkiye Raporu'nun tarafsız ve dengeli olması gerektiğinin altını çizen Çavuşoğlu, raporda Türkiye'nin adaylık statüsüne vurgu yapılmasının önemine işaret etti.

Çavuşoğlu'nun Brüksel'deki temasları kapsamında gün içinde Avrupa Birliği (AB) Konseyi Başkanı Charles Michel ile de görüşmesi bekleniyor.