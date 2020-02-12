Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Arnavutluk'ta resmi temaslarda bulundu - Son Dakika
Son Dakika Güncel Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Arnavutluk'ta resmi temaslarda bulundu - Son Dakika

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Arnavutluk'ta resmi temaslarda bulundu

6 saat önce

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Arnavutluk'un başkenti Tiran'da resmi temaslarda bulundu.

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Arnavutluk'ta resmi temaslarda bulundu, System.String[]

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Arnavutluk'un başkenti Tiran'da resmi temaslarda bulundu.

Arnavutluk'a ziyareti kapsamında Cumhurbaşkanı İlir Meta ve Meclis Başkanı Gramoz Ruçi ile ayrı ayrı görüşen Çavuşoğlu, Arnavutluk Başbakanı Edi Rama ile de çalışma yemeğinde bir araya geldi.

Çavuşoğlu, gün içinde Arnavutluk Avrupa ve Dışişleri Bakan Vekili Gent Cakaj ile de bir araya gelmişti.

Bakan Çavuşoğlu ve Cakaj tarafından, "Sürücü Belgelerinin Karşılıklı Tanınması Anlaşması", "Diplomat Değişimine İlişkin Mutabakat Zaptı" ve "Dışişleri Bakanlıkları başkanlığında terörle mücadele istişarelerine ilişkin bir Ortak Açıklama" imzalanmıştı.

Dün Tiran'da, Türkiye Maarif Vakfı'na (TMV) bağlı New York Tirana Üniversitesi (UNYT) Balkan Araştırmaları Merkezi'nin açılış törenine de katılan Çavuşoğlu, burada yaşayan Türk vatandaşları ve iş adamlarıyla da görüşmüştü.

Mevlüt Çavuşoğlu, Arnavutluk, Tiran, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 12.02.2020 05:20 Kaynak: AA
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