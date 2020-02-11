Dışişleri bakanı çavuşoğlu, arnavutluk'ta yaşayan vatandaşlarımızla buluştu - Son Dakika
Son Dakika Güncel Dışişleri bakanı çavuşoğlu, arnavutluk'ta yaşayan vatandaşlarımızla buluştu - Son Dakika

Dışişleri bakanı çavuşoğlu, arnavutluk'ta yaşayan vatandaşlarımızla buluştu

6 saat önce

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Arnavutluk'ta yaşayan vatandaşlarımızla buluştu.

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Arnavutluk'ta yaşayan vatandaşlarımızla buluştu

Dışişleri bakanı çavuşoğlu, arnavutluk'ta yaşayan vatandaşlarımızla buluştu

Mevlüt Çavuşoğlu, Arnavutluk, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 11.02.2020 11:04 Kaynak: DHA
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