Dışişleri bakanı çavuşoğlu, arnavutluk'ta yaşayan vatandaşlarımızla buluştu - Son Dakika

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Dışişleri bakanı çavuşoğlu, arnavutluk'ta yaşayan vatandaşlarımızla buluştu
6 saat önce
Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Arnavutluk'ta yaşayan vatandaşlarımızla buluştu.
Haber Yayın Tarihi: 11.02.2020 11:04 Kaynak: DHA
Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Arnavutluk'ta yaşayan vatandaşlarımızla buluştu
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