Son Dakika Haberleri: Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu : "Artık Türkiye Sadece Sahada Değil Masada da Güçlüdür"

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu : "Artık Türkiye Sadece Sahada Değil Masada da Güçlüdür"

1 saat önce

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi Başkanlığı Çarşamba Konferansları programına katıldı.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi Başkanlığı Çarşamba Konferansları programına katıldı. (1)

Çavuşoğlu: "Bugün Türk Dış Politikasını yürütürken İçişleri Bakanlığımızla yakından iş birliğimiz, güvenlik dahil bir çok alanda başarılı adımlar atmamıza vesile oluyor. Bugün sahada terörle mücadele ederken sınırımızın ötesinde harekatları yürütürken masada da kazanımlarımızı kaybetmemek için yine birlikte çalışıyoruz. ve artık Türkiye sadece sahada değil masada da güçlüdür"

»  »      Haber Yayın Tarihi : 02.01.2019 04:24 Kaynak: AA

Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Erdoğan'dan Başkan Adaylarına Dikkat Çeken Talimat: Kapınız 7 Gün 24 Saat Halka Açık Olsun Şarkıcı Sami Levi, Survivor 2019'un Yarışmacı Adayları Arasında Yer Aldı

'Kırmızı Altın'dan Kadirli'ye Yılda 100 Milyon Liralık Katkı Barbaros Şansal'ın Türkiye'ye Hakaret Eden Videosuna Tepki Yağdı
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 2.1.2019 17:31:43. #1.52#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu : "Artık Türkiye Sadece Sahada Değil Masada da Güçlüdür"
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]