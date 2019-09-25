Son Dakika Haberleri: Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Astana Formatında Rus ve İran'lı mevkidaşlarıyla görüştü
Son Dakika Güncel Haber

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Astana Formatında Rus ve İran'lı mevkidaşlarıyla görüştü

9 dakika önce

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Astana Formatında Rus ve İran'lı mevkidaşlarıyla görüştüNEW YORKDışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, BM'de Astana Formatında Türkiye-Rusya- İran 3'lü Dışişleri Bakanları toplantısına katıldı.

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Astana Formatında Rus ve İran'lı mevkidaşlarıyla görüştü

NEW YORKDışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, BM'de Astana Formatında Türkiye-Rusya- İran 3'lü Dışişleri Bakanları toplantısına katıldı.

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Astana Formatında Rus ve İran'lı mevkidaşlarıyla görüştü

Mevlüt Çavuşoğlu, Astana, İran, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 25.09.2019 01:12 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Ruslarla evlenen yabancılar 1 yıl sonra Rus vatandaşı olabilecek
Trump'tan İran'a gözdağı: Yaptırımlar gevşetilmeyecek, aksine daha da sıkılaştırılacaktır Suriye Dışişleri Bakanı Velid el-Muallim: Dış müdahale olursa askıya alırız İran'dan Aramco saldırısı açıklaması: Tesislerde tamir edilecek hiçbir şey kalmazdı

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 25.9.2019 01:21:59. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Astana Formatında Rus ve İran'lı mevkidaşlarıyla görüştü
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]