Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Astana Formatında Rus ve İran'lı mevkidaşlarıyla görüştü
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Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Astana Formatında Rus ve İran'lı mevkidaşlarıyla görüştüNEW YORKDışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, BM'de Astana Formatında Türkiye-Rusya- İran 3'lü Dışişleri Bakanları toplantısına katıldı.
Haber Yayın Tarihi: 25.09.2019 01:12 Kaynak: İHA
Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Astana Formatında Rus ve İran'lı mevkidaşlarıyla görüştü
NEW YORKDışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, BM'de Astana Formatında Türkiye-Rusya- İran 3'lü Dışişleri Bakanları toplantısına katıldı.
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