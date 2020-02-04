Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: "Astana ve Soçi süreçleri tamamen ortadan kalkmadı ama yara almaya... - Son Dakika
Son Dakika Güncel Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: 'Astana ve Soçi süreçleri tamamen ortadan kalkmadı ama yara almaya... - Son Dakika

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: "Astana ve Soçi süreçleri tamamen ortadan kalkmadı ama yara almaya...

6 saat önce

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: "Astana ve Soçi süreçleri tamamen ortadan kalkmadı ama yara almaya başladı"

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu:

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: "Astana ve Soçi süreçleri tamamen ortadan kalkmadı ama yara almaya başladı"

Mevlüt Çavuşoğlu, Astana, Soçi, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 04.02.2020 12:04 Kaynak: AA
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