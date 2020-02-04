Son Dakika › Güncel › Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: 'Astana ve Soçi süreçleri tamamen ortadan kalkmadı ama yara almaya... - Son Dakika
Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: "Astana ve Soçi süreçleri tamamen ortadan kalkmadı ama yara almaya...
6 saat önce
Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: "Astana ve Soçi süreçleri tamamen ortadan kalkmadı ama yara almaya başladı"
Haber Yayın Tarihi: 04.02.2020 12:04 Kaynak: AA
Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: "Astana ve Soçi süreçleri tamamen ortadan kalkmadı ama yara almaya başladı"
Son Dakika "'Rejimi tutamıyoruz' gibi bahaneleri kabul etmiyoruz" Şehit olan babasının tabutuna sarılarak gözyaşı döktü Son Dakika: Van'da minibüsün üzerine çığ düştü Görüntüler İstanbul'dan! Uzakdoğu'dan gelen yolcular termal kamera ile tek tek incelendi