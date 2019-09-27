Son Dakika Haberleri: Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Asya İşbirliği Diyaloğu Toplantısı'na katıldı - NEW
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Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Asya İşbirliği Diyaloğu Toplantısı'na katıldı - NEW

42 dakika önce

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Birleşmiş Milletler 74. Genel Kurulu kapsamında Türkiye'nin ev sahipliğinde düzenlenen Asya İşbirliği Diyaloğu (AİD) Gayriresmi Dışişleri Bakanları Toplantısı'na başkanlık etti.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Birleşmiş Milletler 74. Genel Kurulu kapsamında Türkiye'nin ev sahipliğinde düzenlenen Asya İşbirliği Diyaloğu (AİD) Gayriresmi Dışişleri Bakanları Toplantısı'na başkanlık etti.

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Asya İşbirliği Diyaloğu Toplantısı'na katıldı - NEW

Birleşmiş Milletler, Mevlüt Çavuşoğlu, Türkiye, Asya, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 27.09.2019 05:02 Kaynak: AA
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