Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Asya İşbirliği Diyaloğu Toplantısı'na katıldı - NEW
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Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Birleşmiş Milletler 74. Genel Kurulu kapsamında Türkiye'nin ev sahipliğinde düzenlenen Asya İşbirliği Diyaloğu (AİD) Gayriresmi Dışişleri Bakanları Toplantısı'na başkanlık etti. Haber Yayın Tarihi: 27.09.2019 05:02 Kaynak: AA
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