Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Asya İşbirliği Diyaloğu 17. Dışişleri Bakanları Toplantısı'nda konuştu Açıklaması - Son Dakika

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Asya İşbirliği Diyaloğu 17. Dışişleri Bakanları Toplantısı'nda konuştu Açıklaması

21.01.2021 12:47
Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Asya İşbirliği Diyaloğu 17. Dışişleri Bakanları Toplantısı'nda konuştu Açıklaması, System.String[]

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının yaratıcı politikalar ve dayanışma olmadan başarılı olunamayacağını gösterdiğini belirterek, bunun aynı zamanda daha dayanıklı ekonomi ve turizm sektörünün inşası için de geçerli olduğunu bildirdi.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının yaratıcı politikalar ve dayanışma olmadan başarılı olunamayacağını gösterdiğini belirterek, bunun aynı zamanda daha dayanıklı ekonomi ve turizm sektörünün inşası için de geçerli olduğunu bildirdi.

İnternet ortamında üye ülkeler dışişleri bakanlarıyla toplanan Asya İşbirliği Diyaloğu (AİD) 17. Dışişleri Bakanları Toplantısı'na başkanlık eden Çavuşoğlu, açılış konuşmasında, esasen toplantının Türkiye'de yapılmasının planlandığını ancak yeni tip koronavirüs salgını nedeniyle toplantının fiziksel olarak gerçekleşemediğini söyledi.

Çavuşoğlu, toplantıya Avrupa Birliği (AB), NATO ve Belçikalı yetkililerle görüşmeler yapmak üzere geldiği Brüksel'den katıldığını belirterek, Avrupa'nın en doğudaki, Asya'nın da en batıdaki ülkesi olarak Türkiye'nin iki kıta arasında bağlantı sağladığını, bunun sembolik bir anlamı olduğunu ifade etti.

Türkiye'nin Batı'yla derin entegrasyonuna rağmen Asya'daki köklerinden kopmadığına dikkati çeken Çavuşoğlu, "Sıklıkla 'Asya Yüzyılı' olarak tanımlanan bu dönem için kendimizi en iyi şekilde konumlandırmak adına yeni stratejiler geliştiriyoruz." dedi.

Çavuşoğlu, "Yeni Asya" girişiminin 2019'da başlatıldığını anımsatarak, bu çerçevede Asya'yla daha sıkı bağlar kurulmasının hedeflendiğini aktardı.

Asya'nın yükselişiyle gurur duyduklarının altını çizen Çavuşoğlu, AİD'nin etkinliğini artırmak için Türkiye'nin katkı sağlamaya devam edeceğini vurguladı.

"Pandemi tüm toplum ve ekonomilerimizi vurdu"

Çavuşoğlu, Türkiye'nin AİD Başkanlığının tarihi bir küresel krize denk geldiğini belirterek, "Pandemi tüm toplum ve ekonomilerimizi vurdu. Ticaret, turizm, yabancı havale ve hidrokarbonlara güvenen ülkeler etkilerini daha fazla hissetti. Turizm sektörüne etkisi ise özellikle sert oldu." dedi.

Bu nedenle toplantının temasını "Yeni Normal ve Güvenli, Sağlık Turizm" olarak belirlediklerini ifade eden Çavuşoğlu, aşıların gelişiyle tüm ülkelerin Kovid-19 sonrası yeni normale hazırlanmaya başladığına dikkati çekti.

Çavuşoğlu, "Pandemi, yaratıcı politikalar ve dayanışma olmadan başarılı olamayacağımızı gösterdi. Bu aynı zamanda daha dayanıklı ekonomi ve turizm sektörleri inşası için de geçerli." değerlendirmesinde bulundu.

Türkiye'nin salgın döneminde turizme ilk kapılarını açan ülkeler arasında yer aldığına dikkati çeken Çavuşoğlu, "Güvenli Turizm kavramı gibi zamanında aldığımız yenilikçi tedbirler sayesinde, geçen sene yaklaşık 15 milyon misafirimize ev sahipliği yaptık. 2021'in daha iyi olması dileğiyle, deneyimlerimizi paylaşmaya hazırız." dedi.

AİD'nin bu yıl 19. yılının kutlandığını belirten Çavuşoğlu, forumu yeniden canlandırmak gerektiğini, bugün kabul edecekleri "Ankara Deklarasyonu"nun da önemli bir yol haritası olacağını kaydetti.

Çavuşoğlu, bu önemli belgeye katkılarından dolayı tüm üye devletlere teşekkür ederek, kıdemli memurların iyi ve sıkı çalışmalarını da takdir ettiğini vurguladı. Bakan Çavuşoğlu, onların yıl boyunca istişarelerde bulunarak 2021-2030 planına ilişkin müzakereler de dahil olmak üzere bekleyen gündem maddelerini sonuçlandırmaları gerektiğini söyledi.

Bu önemli belgenin gelecek 10 yılda AİD'nin 6 temel iş birliği konusunda gerçekleşecek eylemler için zemin oluşturacağını dile getiren Çavuşoğlu, "'AİD Sekreterliğinin İşleyişine İlişkin Yol Gösterici İlkeler' çalışmamızı tamamlamalıyız." dedi.

Çavuşoğlu, AİD'nin bir bütün olarak hareket edebilmesi için kapsamlı usul kurallarına ihtiyaç duyulduğuna dikkati çekerek, "Bu belge üzerinde de çalışma başlatmalı ve AİD'nin 20. yıl dönümünde, 2022'de uygulamaya koymuş olmalıyız." ifadesini kullandı.

Türkiye'nin dönem başkanı olarak gelecek günlerde AİD'nin çalışmalarını, 2030 vizyonunu eyleme dönüştürmeye yönelik yürüteceğini belirten Çavuşoğlu, bu amaçla AİD'nin iş birliği konularında lider ülke ve ona destek veren öncü ülkelerin faaliyetlerinin artmasını teşvik ettiğini söyledi. Çavuşoğlu, Türkiye'nin de öncü ülkelere katılmak istediğinin altını çizdi.

AİD Sekreterliğinin sorunsuz şekilde işlemesini kolaylaştırmada gösterdiği destek için Kuveyt'e ve profesyonel çalışmaları için Genel Sekreter Danvi-vathana ve ekibine teşekkür eden Çavuşoğlu, bugünkü toplantının verimli sonuç getirmesini temenni etti.

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu da AİD Dışişleri Bakanları toplantısına katılarak, dün yapılan 1. AİD Ticaret ve Sanayi Odaları Konferansı sonuçlarını aktardı. Tematik konularda bir araya gelmeye karar verdiklerine vurgu yapan Hisarcıklıoğlu, Asya'da e-ticaretin yaygınlaşmasını istediklerini söyledi.

Mevlüt Çavuşoğlu, Türkiye, Turizm, Asya, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Asya İşbirliği Diyaloğu 17. Dışişleri Bakanları Toplantısı'nda konuştu Açıklaması - Son Dakika


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